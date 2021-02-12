Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü'nde başlatılan çatı projesinde sona gelindi

KARABÜK (AA) – UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir süre önce yapılan kazı çalışmalarıyla açılan Büyük Göztepe Tümülüsü'nün üstü çatı ile kapatılıyor.

Tarihi konaklara sahip Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Valilik organizasyonunda yaklaşık 10 yıl sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıldı.

Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki tümülüsün, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Kazılarda çıkartılan mezarlar ve bulguların turizme açılarak olduğu yerde sergilenebilmesi için başlatılan çatı projesinde de sona gelindi.

– "İlçe turizmine katkı sunacak"

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazılarda Frig dönemine ait olduğu belirlenen tümülüsün açıldığını ve bazı mezarlar ile bulgulara rastlandığını söyledi.

Bulguların koruma altına alındığını ve sergilenmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürel, şunları kaydetti:

"Tümülüsün Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı destekleriyle üstü kapatılıyor. Çatı projesi tamamlanmak üzere. Hava koşulları uygun olursa kısa sürede bitmiş olur. Daha sonra mezar ve bulgular restore edilecek. Son olarak sergilenmeye başlayacak. Bu alan bir müze gibi hizmet verecek. Frig dönemi çeşitli animasyonlarla da gelen ziyaretçilere gösterilecek. Türk kent kültürünü günümüze kadar bozulmadan taşıyan ve bir Osmanlı kenti olan ilçemizin turizmine bu çalışmanın da önemli bir katkı sunacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."