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17 Mayıs 2023
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Sağanak etkili oluyor, Meteoroloji’nin uyarıları sürüyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurda batıdan giriş yapan sağanak yağış özellikle Marmara Bölgesi’nde ve Ege Bölgesi’nin kuzeyinde etkili oluyor.

YURDU BATI KESİMLERİNE UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bugün Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı) ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

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