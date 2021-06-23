Sağanak gidiyor, bunaltıcı sıcaklar geliyor!

Yurt genelinde haftalardır etkili olan sağanak yağışlar adım adım etkisini azaltacak ve hafta sonu sadece Karadeniz Bölgesi’nde yağış görülecek. Yağışların azalmasıyla birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul’da 30 dereceye dayanacak olan sıcaklık değerleri, İzmir’de 38, Ankara’da 29 derece dolaylarında hissedilecek. 42 derece sıcaklık beklenen Aydın, Türkiye’nin en sıcak şehri olacak.

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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