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17 Mayıs 2023
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Sağanak kenti vurdu: Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Trakya için yağışlı hava uyarısının ardından Edirne öğle saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağmurun yaklaşık 2 saat etkili olduğu kent merkezinde bazı sokak ve caddeler ise suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Babademirtaş Mahallesi’nde bir araç ise suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. Aracın sürücüsü de çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle aracından kurtarıldı.

Kentte başka bir araç ise alt geçit olarak kullanılan yolda suya gömüldü. İki kişi kendi imkanlarıyla araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç, başka bir kamyonetin çekme halatıyla sudan çıkarıldı.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle kentte bazı evleri de su bastı. Çavuşbey Mahallesi’ndeki evinin girişi suyla dolan Zeynep Güneş, “Yağmurdan dolayı evimizin girişini su bastı. Ne yazık ki her yağmurda bu şekilde oluyor ama biz artık çok yorulduk. Sürekli belediyeyi arıyoruz ve geleceğiz diyorlar. Az önce dördüncü kez aradım ne yazık ki gelmediler biz de kendimiz boşalttık” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yağışlı havanın Edirne’de hafta boyu sürmesi bekleniyor. (DHA)

Alaturka Online
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