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27 Nisan 2023
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Sağanak sele neden oldu, köprü çöktü!

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kentte dün gün boyu süren yağmur gece etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerdeki Bigadiç ve Kepsut ilçeleri yağmurdan olumsuz etkilendi. Bigadiç’teki Ayıboğan Deresi, kuvvetli yağışla birlikte taştı.

Dere kenarında park halindeki bir otomobil taşkında sürüklenerek minibüse çarptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçenin Atatürk Caddesinde ise 5 iş yerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardaki sular da çekildi.

KÖPRÜNÜN AŞINAN AYAĞI YAN YATTI, ÇÖKTÜ

Kepsut ilçesindeki Kille Deresi üzerinde bulunan 2 köprüden birinde ise çökme meydana geldi. Bigadiç bölgesinden toplanan suların altından geçtiği Kille Köprüsü beton ayağının aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Ayakların üzerindeki tabliye kırılarak çöktü. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AFAD ve Karayolları Bölge Müdürü bölgede incelemede bulundu. Yan yana bulunan iki köprüden biri trafiğe kapatılırken, akış tek köprü üzerinden verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Balıkesir-Kepsut yolunun 19’uncu kilometresinde Kepsut ilçe merkezi girişinde bulunan Kille Köprüsü’nde çökme meydana geldi. Aşırı yağışın sebep olduğu köprü ayağının oturması sonucunda tabliyede yaşanan çökmede yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Trafik gidiş geliş olarak yeni yapılan köprü üzerinden verilmekte. Trafik yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Yapımı tamamlanarak kısa süre önce trafiğe açılan Kille Köprüsünde, Karayolları Bölge Müdürlüğünce inceleme yapılarak gerekli çalışmalara başlatılacaktır” denildi. (DHA)

Alaturka Online
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