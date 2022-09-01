Sağanak uyarısı sürüyor! İstanbul da listede…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış kendini göstermeye devam edecek. Yağışlar hafta sonuyla birlikte Karadeniz kıyılarına kayacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftanın ilerleyen günlerine dair hava durumu tahminlerini yayınladı. İstanbul ve çevresinde birkaç gündür uyarıları yapılan sağanak yağışların bugün de kendini göstermesi bekleniyor.

Aralıklarla etkili olacak olan sağanak yağış 3 gün boyunca İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nin tamamında görülecek. Yağışlar yeni haftayla birlikte etkisini yitirse de hava sıcaklıklarında önemli bir yükseliş olmayacak.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN SAĞANAK UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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