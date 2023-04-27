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26 Nisan 2023
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Sağanak yağış yurdu sardı! Hava durumu ne zaman değişecek?

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlar birkaç gün boyunca kuvvetli olarak sürecek. Yağışların cumartesi gününden itibaren batı bölgelerde kuvvetini azaltması beklenirken, deprem bölgesinde yağışlar hafta boyu devam edecek. Hava sıcaklıklarında büyük değişiklik beklenmiyor.

TÜM YURDU SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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