Sağanak yağışa dikkat: Kütleler İstanbul’a giriş yapıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından bugün yurda giriş yapacak yağışlı hava dalgası hakkında uyarılar yapıldı ve kütleler Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarında göründü. İstanbul’da Avrupa yakasının kuzeyinden giriş yapacak olan yağmur yüklü kütleler, ilerleyen saatlerde kentin tamamına yağış bırakacak.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre Türkiye haftanın geri kalanında yağışlı günler yaşayacak. AKOM tarafından uyarıları yapılan yağmur yüklü kütleler sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji radarında görünmeye başladı. İstanbul’un batısı ve Trakya’ya kuzeyden giriş yapacak olan kütlelerin yoğun yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Hafta boyu sağanak yağış aralıklarla sürecek.

YAĞIŞLAR KUVVETLENECEK, SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege’de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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