Sağanak yağışlar etkisini sürdürecek

Sağanak yağış yurdun kuzeybatısında kendisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı’nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

FIRTINA UYARISI GELDİ

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

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