Sağanak yağmurda böyle banyo yaptı

Bursa’da 10 dakika süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklar yağmur suyu ile doldu. Vatandaş tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Sıcak ve nemden bunalan kimi vatandaş da sağanak altında duş aldı. Kimi vatandaş ise yağmura aldırış etmeden su dolu yolda yürüdü.
Günler öncesinden uyarıları yapılan şiddetli yağmur akşam saatlerinde Bursa şehir merkezinde etkisini gösterdi. Aniden bastıran şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar kaçacak yer aradı.
Yağmura yakalanan vatandaşların sırılsıklam ıslandığı görüldü. Vatandaşlar metro ve otobüs duraklarında uzun süre şiddetli yağmurun dinmesini bekledi.
ADETA BANYO YAPTI
Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde tıkanan rögar kapakları sebebiyle sokak göle döndü. Bir vatandaş da sağanak yağış altında oluklardan akan suyla adeta duş aldı.
Öte yandan şiddetli yağış Keles ilçesinde doluya dönüştü. Sağanak yağışların 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.