Sağanak yurdu terk etmiyor! Dolu uyarısı geldi…

Yurdun büyük bölümünde yer yer etkili olan sağanak yağış kendini göstermeye devam ediyor. Bugün İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzeybatı bölgelerinin tamamında sağanaklar beklenirken, Kocaeli ve Sakarya’da sağanak yağışın yer yer aşırı kuvvetlenebileceği, sel ve dolu yağışına neden olabileceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışların hafta sonu etkisini kaybetmeye başlayacağı bekleniyor.

SEL VE DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli ve Sakarya için yayınlanan uyarı şu şekilde;

Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba (07.07.2021) günü çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SAĞANAK BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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