Sağanakta köprü yıkılınca, öğrencileri sırtlarında taşıdılar

Çınar ilçesinin kırsal Sevindik Mahallesi’nde 15 Mart günü etkili olan sağanakta mahallenin içinden geçen dere taştı. Taşkında, dere üzerindeki Sevindik İlk ve Ortaokulu ile mahalleyi birbirine bağlayan köprü yıkıldı.

Mahalleli, yağmur sırasında okulda olan çocuklarını, taşıyarak derenin diğer tarafına geçirdi. Köprü yıkıldığı için diğer günlerde ise çocuklar okula gidemedi.

Sevindik Mahallesi Küme Evleri’nde yaşayan Fatih Kaçan (30), evlerinin olduğu tarafta 25 öğrencinin bulunduğunu belirterek, “Yağmur yağdı, sel felaketi yaşandı. Bizim köprü yağmurdan dolayı yıkıldı. Çocuklar okula gidemiyor. Arabalar gidip gelemiyor, Diyarbakır’a da gidip gelemiyoruz. Yağmur yağdığı gün çocuklar okuldaydı. Okul müdürü çocukları dere kenarına kadar getirdi. Onları sırtımıza alıp karşıya götürdük. Bu yolun yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız okusunlar” diye konuştu.

Liselere Giriş Sınavına (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencisi Hatice Kaçan (14), köprünün yıkılmasıyla derslerinden geri kaldığını belirterek, “Ben 3 gündür okula gidemiyorum ve LGS öğrencisiyim. Önümde liseye geçiş sınavım var. Yol yapılmıyor. Arkadaşlarım 3 gündür ders alırken ben alamıyorum. Hayallerim var, o hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Hayalim ailemin de desteğiyle savcı olmak. Yolun yapılmasını istiyorum” dedi. (DHA)