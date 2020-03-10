Sağlık Bakanı Coronovirüs Açıklaması ! Ülkemizde 1 Adet Vaka Mevcut !





Sağlık Bakanı Koca: Test sonucu pozitif çıktı (Türkiye'de ilk Corona virüs vakası)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün akşam saatlerinde Corona virüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi. Koca, "Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir." dedi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv