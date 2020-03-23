Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak

Corona virüsü salgını gündemini korurken Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30’da toplandı. Bilim Kurulu’nun toplantısında corona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler paylaşılacak.
Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’nun bu toplantısından sonra saat 19.00’da basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Johns Hopkins University
ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü bağlantılı (Covid-19) vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.