Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 2 Eylül 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 283 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Eylül verilerine göre, 305 bin 47 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 496 yeni vaka tespit edildi. 20 bin 4 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 283 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka tabloları ve aşı: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 78.71, ikinci doz ortalaması yüzde 60.65, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 95 milyon 565 bin 306 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 1 Eylül verilerine göre, dün 302 bin 869 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 946 vaka tespit edilirken, 290 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 164 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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