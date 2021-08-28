Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu paylaştı! İşte 28 Ağustos 2021 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 28 Ağustos 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 245 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Ağustos verilerine göre, 290 bin 186 test yapıldı.

Son 24 saatte, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi. 12 bin 175 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 245 kişi hayatını kaybetti.

“TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK?”

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloya kaç kişi bakacak? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.81, ikinci doz ortalaması yüzde 58.84, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 92 milyon 710 bin 374 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Ağustos verilerine göre, dün 295 bin 647 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 340 vaka tespit edilirken, 244 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 528 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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