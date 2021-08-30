Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü tablosunu paylaştı! İşte 30 Ağustos 2021 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 245 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Ağustos verilerine göre, 283 bin 250 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi. 13 bin 401 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 245 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 77.22, ikinci doz ortalaması yüzde 59.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 93 milyon 318 bin 338 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Ağustos verilerine göre, dün 286 bin 425 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 332 vaka tespit edilirken, 255 kişi hayatını kaybetmiş ve 11 bin 396 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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