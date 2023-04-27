Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı

25 Nisan’da katıldığı TV programında rahatsızlandığını açıklayan ve 14 Mayıs seçimleri için düzenlenen mitingleri doktorunun tavsiyesi üzerine iptal ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yaptı.
Koca’nın açıklamalarından satır başları söyle:
*Cumhurbaşkanımızla görüştüm sizlere selamı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu takip ettiğinizi biliyorum. Bu sabah kendileriyle birlikteydim.
*Geçirmiş olduğu gastrointestinal enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda. Sağlık durumu gayet iyi. Programlarına devam edecektir. Kendisine duacı olanlara teşekkürlerini iletti.
CANLI YAYINDA NE OLMUŞTU?
25 Nisan Salı günü 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın 23.30 başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti.
O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.
O anlarda ekrana “eyvah eyvah” sesi yansıdı ve kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göstermeden program birden kesilmişti.
Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlamıştı…