Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu paylaştı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 15 Eylül 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte, 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi ve 248 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşandı. Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka kritik uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Eylül Çarşamba gününün verilerine göre, 341 bin 4 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 536 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 248 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: TEMASIN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloya ilişkin “Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir” açıklamasını yaptı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.02, ikinci doz ortalaması yüzde 66.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 103 milyon 526 bin 811 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 14 Eylül verilerine göre, dün 334 bin 535 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 802 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 bin 191 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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