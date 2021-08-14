Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 14 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Ağustos verilerine göre, 284 bin 947 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 145 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 15 bin 364 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.69, ikinci doz ortalaması yüzde 52.67, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 126 bin 182 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Ağustos verilerine göre, dün 285 bin 242 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 372 vaka tespit edilirken, 157 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 492 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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