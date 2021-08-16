Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 16 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 16 Ağustos verilerine göre, 287 bin 947 test yapıldı.

VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 165 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 642 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 71.46, ikinci doz ortalaması yüzde 53.72, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 84 milyon 547 bin 410 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 15 Ağustos verilerine göre, dün 281 bin 184 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 847 vaka tespit edilirken, 154 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 426 kişi sağlığına kavuşmuştu.