Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 18 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 18 Ağustos Çarşamba gününün verilerine göre, 168 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Ağustos verilerine göre, 19 bin 944 yeni vaka tespit edildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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