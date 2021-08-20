Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 20 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 20 Ağustos 2021 Cuma gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre, 204 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 20 Ağustos verilerine göre, 293 bin 252 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Güncel tabloya göre, 19 bin 918 yeni vaka tespit edilirken, 204 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 15 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız” dedi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI DA 20 BİNİN ALTINDAYDI

19 Ağustos Perşembe gününün verilerine göre, 19 bin 320 vaka tespit edilirken, 216 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 292 bin 538 test yapılmış ve 14 bin 743 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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