Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 21 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 21 Ağustos 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim.” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Ağustos verilerine göre, 282 bin 857 test yapıldı.

VEFAT SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 19 bin 351 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 232 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 13 bin 163 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastalığa yakalananların bir bölümü hastalığı ağır geçiriyor ya da kaybediyoruz. Maalesef yüksek vaka sayıları yüksek kayıp demek. Aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 73.78, ikinci doz ortalaması yüzde 56.33, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 88 milyon 443 bin 350 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 20 Ağustos verilerine göre, dün 293 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 918 vaka tespit edilirken, 204 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 561 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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