Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 23 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Ağustos verilerine göre, 282 bin 528 test yapıldı.

VAKA VE VEFAT SAYISI ARTTI

Son 24 saatte, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi. 15 bin 833 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 232 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 22 Ağustos verilerine göre, dün 265 bin 196 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 622 vaka tespit edilirken, 206 kişi hayatını kaybetmiş ve 13 bin 263 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Uzman ‘eskisi gibi değil’ diyerek uyardı: 3-4 kat daha fazla enfekte ediyor İlginizi Çekebilir Pfizer – BioNTech aşısına tam onay çıktı