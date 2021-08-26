Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 26 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) vaka ve vefat verileri

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 26 Ağustos 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edilirken vefat sayısında ise son zamanların rekoru kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Ağustos verilerine göre, 297 bin 68 test yapıldı.

VEFAT SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi. 15 bin 205 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 257 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan vefat sayısı son zamanlarda görülen en yüksek ölüm sayısı oldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı” dedi.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Ağustos verilerine göre, dün 296 bin 711 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 970 vaka tespit edilirken, 217 kişi hayatını kaybetmiş ve 16 bin 651 kişi sağlığına kavuşmuştu.