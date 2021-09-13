Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik tabloyu paylaştı! Vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 13 Eylül 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 231 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halka kritik uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Eylül verilerine göre, 319 bin 110 test yapıldı.

Son 24 saatte, 24 bin 613 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 52 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 231 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 83.42, ikinci doz ortalaması yüzde 65.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 102 milyon 431 bin 607 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Eylül verilerine göre, dün 310 bin 546 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 352 vaka tespit edilirken, 243 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 616 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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