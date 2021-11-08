Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘atama’ açıklaması

Sağlık çalışanlarının atamasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamada bulundu. 40 bin yeni atamanın yapılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40.000 arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum.”

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Kabine toplantısı sonrası yeni atamaları duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını milletimizle paylaşmak istiyorum. Salgını ülkemizin gündemden tamamen çıkartana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Kapanma dönemlerinde verdiğimiz kapsamlı ve yerinde desteklerle ekonomik faaliyet yürüten aktörlerin ve vatandaşlarımızın telafi edilemez sorunlar yaşamalarının önüne geçtik” ifadelerini kullanmıştı.

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