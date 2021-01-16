Sağlık Bakanı: ‘‘Hazır Rezervimiz Yok Üretime Güveniyoruz’’

Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD’nin gelecekte kullanmak için ayırdığı bir Corona virüsü aşısı rezervinin olmadığını, ancak ikinci doz için yeterince üretim yapılacağına olan güvenin tam olduğunu belirtti.

Azar, NBC News kanalına yaptığı açıklamada ‘‘Süregelen üretimimizin kaliteli ve ikinci dozu sağlamaya müsait olduğuna yeterince güveniyoruz. Yani şu anda kenara koyduğumuz bir rezervimiz yok’’ diye konuştu.

Sağlık Bakanı Azar bu hafta federal hükümetin ikinci doz için sakladığı tüm Corona aşılarını dağıtmaya başlayacağını açıklamıştı.

Pfizer: ‘‘Aşının ikinci dozu hazır’’

Aşı üreticisi Pfizer şirketinden yapılan açıklamadaysa Amerika’da dağıtılan aşılarının ikinci dozlarının ellerinde bulunduğu ve aşının ikinci dozu konusunda tedarik problemi yaşamayı beklemedikleri belirtildi.

Pfizer’in sözcüsü ‘‘Işık Hızı Ötesi Operasyonu bizden ikinci dozları göndermemizi yeni istedi. ABD’ye gönderilen ilk dozların tamamının ikincisi de elimizde mevcut’’ diye konuştu.

Sözcü, Pfizer’in çoğu Michigan’daki tesisinden olmak üzere ABD genelindeki farklı noktalara 15 milyon doz aşı gönderdiğini ve firmanın 2021’de dünya genelinde 2 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini belirtti.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin verilerine göre yönetim elindeki aşı dozlarının tamamını uygulamakta zorlanıyor. Buna göre şu ana kadar ABD’ye gönderilen 31 milyon doz aşıdan yalnızca 12 milyon dozu uygulandı.

Öte yandan birçok büyük kentten gönderilen aşıların yetersiz kaldığı haberleri geliyor. ABD’nin New York kentinde yetkililer aşı rezervinin hızla tükenmesi nendeniyle gelecek hafta aşı randevularını iptal etmek zorunda kalabilir.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 8 milyondan fazla nüfuslu kentte yalnızca 300 bin kişiye aşı yapıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde 30’dan fazla büyük kentin belediye başkanı başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Joe Biden’dan Corona virüsü aşısı gönderimlerinin eyalet yönetimlerini atlayarak doğrudan kendilerine yapılmasını istemişti.

Cuma günü aşı dağıtım planını açıklayan Biden, Trump yönetimini aşının dağıtımında başarısız olmakla suçlamış ve ‘‘Bugün sorduğunuzda kimlerin aşılandığını bilmiyorlar. Çok sayıda aşı dondurucularda bekliyor. Aşı olmak isteyenler olamıyor’’ demişti.

Biden görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı uygulamasını hedeflediğini belirtmiş ve aşı dağıtım planının beş önemli maddesini daha fazla kişinin ücretsiz aşılanması, yeni aşılama merkezlerinin oluşturulması, aşı stoğunun arttırılması, personelin seferber edilmesi ve aşı çalışmaları konusunda şeffaf olunması olarak özetlemişti.