Sağlık Bakanı Koca: 1 yaralımızın durumu ağır!

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van’da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

* Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler.

* 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor.

* 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor.

* Depremin hemen ardından bölgeye sevk ettiğimiz; 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelimizle depremzedelerimize gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyor.

* 1’i Başkale merkezde, 4’ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurmuş durumdayız.

* Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede, köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar.

* Temennimiz, böyle acılarla hiç karşılaşmamak.

* Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkanlarıyla, Van Başkale’de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir.

* Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İHA

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