Sağlık Bakanı Koca 4 iyi haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘4 iyi haber’ ifadeleriyle Bursa, Trabzon, Mardin ve Adıyaman’ın aşılama haritasındaki renginin değiştiğini duyurdu. Bakan Koca, mesajında vatandaşları da uyardı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 75.16, ikinci doz ortalaması yüzde 57.47, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 90 milyon 405 bin 737 oldu.

“4 İYİ HABER”

Aşı süreciyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 iyi haberi duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımlarında şunları belirtti:

* Daha güzel günler göreceğiz Trabzon, motorları maviliklere süreceğiz. İlk doz aşı oranında %75’i aşan Trabzon’a saygılar! Karadeniz sahili boydan boya Mavi!

* Yeşil Bursa, Mavi oldu. %75’i aşan ilk doz aşı oranıyla hangi şehir olmaz!

* 4 İYİ HABER! Bursa ve Trabzon’dan söz ettik. Diğer 2 haberimiz de önemli: Mardin çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine, Adıyaman yüksek risk seviyesini orta risk seviyesine indirdi.

* Kırmızı tek ilimiz var, Şanlıurfa. İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek!

“BURSA’YA MAVİ ÇOK YAKIŞTI”

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, corona virüsü ile mücadelede aşının önemine dikkat çekerken, yaptırmayan vatandaşları aşı uygulama noktalarına davet etti.

Bursa’nın mavi iller kategorisine yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını beliren Yavuzyılmaz, şu açıklamada bulundu:

* Türkiye corona virüsü aşılama oranında Bursa yüzde 75’i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldı. Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum.

* Corona virüsüne karşı en büyük silahımız olan aşıyı asla ihmal etmeyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşehrilerimizi, hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro istasyonunda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursa’ya mavi çok yakıştı.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTANIN SÖZLERİYLE UYARDI

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 20 gündür yoğun bakımda yatan 35 yaşındaki mühendis Uğur Çalışkan’ın ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Koca’nın paylaşımına göre, Uğur Çalışkan, “Ne olur, bilinçsiz insanları televizyona çıkarmayın. Herkes konuşuyor, sağlık siyasetle karışıyor. İnsanlar doğru bilgilendirilmiyor. Daha düne kadar ben de aşı olmayın diyordum” ifadelerini kullandı.

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