Sağlık Bakanı Koca, 5 ildeki yeni gelişmeyi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü aşılaması konusunda Kilis, Zonguldak, Van, Yozgat ve Erzurum’daki yeni gelişmeyi paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına karşı aşılamadaki son durumu paylaştı.

5 ilde aşı konusunda gelişmeler yaşandığını belirten Bakan Koca, şunları ifade etti:

* KİLİS ve ZONGULDAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 33’e yükseldi.

* VAN, YOZGAT ve ERZURUM 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu illerimizin rengi Turuncu yerine Sarı.

AŞILAMADA SON DURUM

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,54 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 54,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 86 milyon 413 bin 722’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,2 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,3 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

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