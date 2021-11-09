Sağlık Bakanı Koca, aktif vaka sayısını açıkladı: 450 bin 126

Türkiye’de corona virüsü salgınıyla mücadele sürüyor. Güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vaka sayısının 450 bin 126 olduğunu duyurdu.

Türkiye’de corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, aşı konusunda vatandaşlara çağrı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz” dedi.

AKTİF VAKA SAYISI 450 BİNİN ÜZERİNDE

Sosyal medya hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca, aktif vaka sayısını da duyurdu. Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı.

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