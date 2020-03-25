Sağlık Bakanı Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı:

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personelin, 11 bininin hemşire, 1600'ünün ebe, 4 bin 687'sinin sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi olacağını bildirdi.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sağlık ordusunun güçlendirildiğini belirtti.

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını ifade eden Koca, "11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz." bilgisini verdi.

Koca, tercih kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 arasında yapabileceğini bildirdi.

Duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."