Sağlık Bakanı Koca bu sözlerle duyurdu: Kalmadı

Türkiye Covid-19 Risk Haritası’nda Turuncu il kalmadı. Yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Koca, “Son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti” dedi.

Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Türkiye Covid-19 Risk Haritası’nı paylaşan Koca, “Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid-19 Risk Haritası’nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane’yi kutluyoruz” dedi.

YENİ HARİTA PAZARTESİ GÜNÜ

Öte yandan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Bakan Koca, risk haritasının değişeceğini belirtti. Koca, “Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.02, ikinci doz ortalaması yüzde 66.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 103 milyon 526 bin 811 oldu.

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