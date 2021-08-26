Sağlık Bakanı Koca, coronayla ilgili gelişmeyi ‘son dakika’ diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü Risk Haritası’nda yaşanan yeni gelişmeyi ‘son dakika mesajı’ diyerek duyurdu. Koca, “Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Covid-19 Risk Haritasında ‘Kırmızı’ il kalmadı. Yeni gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘son dakika mesajı’ diyerek duyurdu.

Koca, “İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!” ifadelerini kullandı.

İKİ İLDEKİ GELİŞMEYE DE DEĞİNDİ

Kayseri ve Ağrı’daki gelişmeye de değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;

*KAYSERİ risk haritasında artık Mavi. İlk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Çevre illerin tamamı Sarı. İç Anadolu’da düşük risk hareketi İç Anadolu’nun kalbinden başladı!

*AĞRI risk rengini Sarıya çevirdi. Tebrikler Ağrı! Aslında değil Sarı, değil Mavi, Türkiye’nin en yüksek aşılanma oranı en çok Ağrı’ya yakışmaz mı?

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.12, ikinci doz ortalaması yüzde 58.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 91 milyon 747 bin 545 oldu.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Öte yandan güncel corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi. 15 bin 205 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 257 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan vefat sayısı son zamanlarda görülen en yüksek ölüm sayısı oldu. Türkiye’de en son 11 Mayıs 2021’de 278 vefat gerçekleşmişti.

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