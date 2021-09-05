Sağlık Bakanı Koca il il açıklandı! İşte vaka sayısı en çok artan 10 kent

Haftalık vaka sayıları açıklandı. Buna göre, 100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu. Vaka sayısı en çok artan illeri de açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 614,18 ile Rize.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu.

Haritayı sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrederken özellikle bazı illerde vakalarda büyük artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat vaka sayısı en çok artan iller oldu.

Halka uyarıda bulunan Bakan Koca, “Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli” dedi.

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