Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.
“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”
Bakan Koca, paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.
AŞI KAMPANYASINDA YENİ AŞAMA
Bakan Koca, paylaşımında bugün aşı kampanyasında yeni aşamaya geçildiğini belirtti.
Koca, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” dedi.
AYRINTILAR GELİYOR…