Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayısını açıkladı

Yazan:
Alaturka Online
-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AŞI KAMPANYASINDA YENİ AŞAMA

Bakan Koca, paylaşımında bugün aşı kampanyasında yeni aşamaya geçildiğini belirtti.

Koca, “Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz” dedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 8-14 Mayıs tablosu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1-7 Mayıs tablosu.

İlginizi ÇekebilirMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aşı açıklaması: Bugün randevuları açıldı

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?