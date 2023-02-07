Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş depremindeki son durumu açıkladı

Bakan Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Koca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu ortaya çıkan felaketin boyutunun çok büyük olduğuna dikkati çekti.

Depremlerin yüz ölçümü olarak çok geniş bir alanı ve zorlu bir coğrafyayı vurduğuna işaret eden Koca, kötü hava koşulları nedeniyle gerekli ekipman ve kurtarma ekiplerinin depremden zarar gören merkezlere büyük emeklerle ulaşabildiğini belirtti.

Koca, “Şu an Hatay’da 2 bin 749 binanın yıkılmış olduğunu tespit ettik ve bu sayının daha da artabileceğini düşünüyoruz. Burada 2 bin 902’si arama-kurtarma personeli olmak üzere farklı kurumlardan toplam 9 bin 823 kişi görev yapıyor. Bu saate kadar Hatay’da enkazdan kurtarılanların sayısı 1846 kişi oldu. Bu geceden itibaren Hatay’a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin de ilave olmasıyla yarın için ekip sayımızı yaklaşık iki katına yükseltmiş olacağız.” diye konuştu.

“5 BİN 434 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

Sağlık Bakanı Koca, çalışmalar devam ettikçe depremin yarattığı yıkımın daha da net ortaya çıktığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok üzülerek son durumu il il açıklamak istiyorum. Hatay 1647 vefat, 6 bin 200 yaralı. Kahramanmaraş 1243 vefat, 5 bin yaralı. Gaziantep 504 vefat, 4 bin 809 yaralı. Şanlıurfa 127 vefat, 2 bin 551 yaralı. Diyarbakır 120 vefat, 854 yaralı. Adana 167 vefat, 3 bin 993 yaralı. Adıyaman 896 vefat, 400 yaralı. Malatya 201 vefat, 4 bin 900 yaralı. Osmaniye 502 vefat, 2 bin 173 yaralı. Kilis 22 vefat, 518 yaralı. Elazığ 5 vefat, 379 yaralı.

Ne yazık ki toplam 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

TOPLAM 6 BİN 30 ACİL SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaralılar için diğer illerden deprem bölgesine 1124 ambulans, 243 UMKE timiyle birlikte toplam 6 bin 30 acil sağlık personelinin görevlendirildiğini aktaran Koca, ayrıca hastanelere, 1201’i farklı branşlarda uzman hekim olmak üzere, toplam 2 bin 924 sağlık çalışanının takviye edildiğini söyledi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Deprem bölgesinde 78 adet acil müdahale ünitesi ve ağır iklim çadırı kurduk. İskenderun’dan yaralılarımızı kara ambulanslarımızla ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanesine naklettik. Dün gece de 98 yaralımız Milli Savunma Bakanlığımızın İskenderun gemisi ile Mersin’e ulaştırıldı. Mersin Şehir Hastanemizde 170’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 590 yaralımız tedavi altında.

Hatay’daki yaralılarımızı ise Adana Şehir Hastanesine ve bölgedeki hastanelere naklettik. Şu an Adana Şehir Hastanemizde 220’si yoğun bakımda olmak üzere, toplam 600 yaralımızın tedavisine devam ediliyor. Ayrıca Reyhanlı, Dörtyol, Samandağ, Yayladağı, Kırıkhan hastanelerimiz yaralılarımıza hizmet veriyor.”

YAKLAŞIK 300 YARALI UÇAK AMBULANSLARLA NAKLEDİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, durumu kritik yaralıların ise uçak ambulanslarla Ankara ve İstanbul’daki şehir hastanelerine taşındığına işaret ederek, “Şu ana kadar 300’e yakın yaralımızı da bu şekilde naklettik.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkan ve kabiliyetiyle yaraları sarmak için bölgede olduğunu vurgulayan Koca, “Tüm ekiplerimize ve gönüllü olarak yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki yaşadığımız afetleri bugüne kadar birlik olarak, metanetle, dayanışmayla atlattık, bugün de öyle olacak. Milletimizden dua bekliyoruz.” ifadesini kullandı. (AA)