Sağlık Bakanı Koca kritik tabloyu paylaştı! İşte 2 Ağustos 2021 güncel corona virüsü (koronavirüs) verileri… Dikkat çeken uyarı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 91 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Ağustos Pazartesi gününün verilerine göre, 270 bin 426 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 23 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, bugün, 22 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

DÜN 20 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın 1 Ağustos verilerine göre, 20 bin 890 vaka tespit edilirken, 96 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 251 bin 224 test yapılmış ve 5 bin 539 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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