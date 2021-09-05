Sağlık Bakanı Koca, ‘maalesef’ diyerek duyurdu: Ciddi ölüm oranlarına neden olmakta

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı. Pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Koca, “Covid-19 pandemisi maalesef ciddi ölüm oranlarına neden olmakta” dedi.

G20 Sağlık Bakanları toplantısında “COVID-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı oturumda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

*Covid-19 pandemisi dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam etmekte maalesef ciddi ölüm oranlarına neden olmaktadır.

*Sağlıkla ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır.

*Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır.

“ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR”

Kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirten Koca, insan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayarak, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

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