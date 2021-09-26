Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte güncel vefat ve vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 26 Eylül 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 228 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, “Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Eylül verilerine göre, 341 bin 221 test yapıldı.

Son 24 saatte, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 875 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 228 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Yeni tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, “Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.02, ikinci doz ortalaması yüzde 69.98, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 107 milyon 641 bin 923 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 25 Eylül verilerine göre, dün 342 bin 145 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 145 vaka tespit edilirken, 193 kişi hayatını kaybetmiş ve 19 bin 199 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Yüz yüze eğitime corona engeli! 600 öğrencisi olan okul kapatıldı İlginizi Çekebilir Kentte vaka sayıları yüzde 162 arttı! Validen kritik çağrı