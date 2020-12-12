Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (1)

TBMM (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılın 9 ayında yaklaşık 3 milyon kişiyi kanser taramasından geçirdiklerini bildirdi.

Koca, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak önceliklerinin topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunmak olduğunu, diğer bütün kaygılardan uzak halkın sağlığını daha iyi düzeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Koca, acil durumda hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, ihtiyaç duyulan yatak sayısının ve niteliklerinin artırılması, cihaz parkının genişletilmesi, evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi hizmetleri de eksiksiz olarak yürütmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcıların rol aldığını dile getiren Koca, "Hizmetin büyük bir kısmı Bakanlığımız teşkilatınca yürütülüyor. 934'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplam 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzda 700 bine yakın sağlık çalışanımızla hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Birçok ülkeyle kıyaslandığında sağlık için ayırabildikleri kaynakların oldukça sınırlı olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

"Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki paya göre sağlık harcamalarımız gelişmiş ülkelerin altında olmasına rağmen en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumundayız. Sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı kılma kararlılığındayız. Buna rağmen kaynak kullanımına oranla sonuçları bakımından en fazla ilerleme kaydeden ülkelerin başında geliyoruz.

Doğumda beklenen yaşam süresi 78,6'ya çıkmış, anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 13,1'e, bebek ölüm hızı ise 6,7'ye düşmüştür. Vatandaşımıza doğrudan yansıyan cepten harcama oranı yüzde 17,3'ten 16,7 seviyesine inmiştir. Sağlıkta memnuniyet düzeyinde kayda değer bir memnuniyet artışı elde edilmiştir."

Fahrettin Koca, laboratuvarlar ve filyasyon ekipleriyle güçlendirilen birinci basamak sağlık ağının gelişmiş bilişim altyapısıyla hastanelerle entegre çalışma imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, şüpheli temastan izolasyona, erken tanıdan tedavi sürecine, HES kodu uygulamasından risk haritalarına kadar bütün sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edildiğini belirtti.

– "Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri artarak devam ediyor"

Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Koca, "Misafir Anne uygulaması, anne dostu hastanelerimiz, 400'ü aşan gebe okullarımız, 1000'den fazla gebe bilgilendirme sınıfımız bunlardan bazıları. Artık anne adaylarımızın yüzde 98'i hastanelerimizde doğum yapıyor. Bebeklerimizin hayata en sağlıklı şekilde başlayabilmeleri demir ve D vitamini takviyeleri, yeni doğan taramaları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde,13 antijenle en geniş bağışıklama programını uygulayan ülkeler arasında olduklarını dile getirerek, 24 binden fazla birimde aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile ülke genelinde 8 bini aşkın noktada vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile temel sağlık hizmetlerini en ileri düzeye ulaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Koca, "Sigara bırakma polikliniği sayımız 721'e ulaştı. Ücretsiz ilaç imkanımızdan şimdiye kadar 1 milyon 172 bin vatandaşımız faydalandı. ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile hizmete devam ediyoruz. Tedavi merkezlerimizin sayısı 129'a ulaştı. Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını uygulamaya koyduk." dedi.

– 5,5 milyona yakın vatandaşa acil ilk yardım

Koca, Kovid-19 yoğunluğuna bağlı olarak kanser tarama sayılarının azaldığını ancak buna rağmen 2020 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 3 milyon vatandaşı kanser taramasından geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye sığınma durumunda kalmış geçici koruma altındaki misafirlere 29 ilde, 175 Göçmen Sağlığı Merkezinde, 791 sağlık ekibi ile hizmet verdiklerini ifade eden Koca, Bakanlığın ekip ve ekipman olarak afet ve acil durumlara hazır şekilde ve dünya standartlarında hizmet sunduğunu söyledi.

Koca, 2020 yılı içerisinde 5,5 milyona yakın vatandaşa ambulanslarla acil ilk yardım hizmeti verdiklerini, standart ambulansların ulaşamadığı vakalara motosikletli ekiplerle müdahale ettiklerini, bugüne kadar deniz bot ambulanslarıyla 23 bin, hava ambulanslarıyla 49 bin vakanın naklini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

UMKE ekipleriyle birlikte terör saldırısına maruz kalan Mogadişu ve büyük patlama sonrası Beyrut Limanı'nda olduklarını anımsatan Koca, ayrıca Elazığ, Malatya ve İzmir'de meydana gelen depremlerde de sahada olduklarını anlattı.

İlgili tüm paydaşlarla birlikte nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında iki adet 1008 yataklı Acil Durum Hastanemizi çok kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Bu hastanelerimizi pandemi sonrasında da kullanılacak şekilde planladık. Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak ilave 13 bin 995 nitelikli yatak daha kazanacağız. Halen inşaat, ihale, proje aşamasında olan 943 birinci basamak ile 347 hastane ve ADSM binasını 2023'e kadar tamamlamayı planlıyoruz. Son 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 17 bin 509 yataklı 13 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk."

– "Şehir hastanelerinde garanti hasta sayısı iddiaları gerçek dışı"

Fahrettin Koca, şehir hastanelerine verilen hasta sayısı garantileri iddialarına da cevap vererek, "Daha önce de defalarca söylememe rağmen şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu değildir." dedi.

Genel bütçe kaynaklarıyla yaptıkları şehir hastaneleriyle hizmet vermeye devam ettiklerini dile getiren Koca, "Bu kapsamda Samsun, Aydın ve Trabzon'daki üç şehir hastanemizin ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Bunun dışında 1750 yataklı Şanlıurfa, her biri 1000'er yataklı Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya; Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerimizin ihalelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Koca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan sağlık yatırımlarını anlatarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa şehir hastaneleri dışında Batman, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 500 yataklı hastaneleri 2023 yılında tamamlayacaklarını, bu bölgedeki yatak sayısının 13 bin 725 olacağını bildirdi.

(Sürecek)