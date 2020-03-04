Sağlık Bakanı Koca: Yeni alınan bir karar yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AKP Grup Toplantısı öncesi açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Sağlık Politikaları Kurul Toplantısı’na ilişkin konuştu.

Koca, Türkiye’nin yürüttüğü bilimsel çalışmaları bilmek isteyen ülkelerle bilgi alışverişinde olabileceklerini belirterek, “Özellikle yaptığımız çalışmalar ve bilimsel yaklaşımları bilmek istediklerini söyleyen 9 ülke. Bunlardan biri de İran. İran ile olan bilgi paylaşımını Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün başkanlık ettiği Sağlık Politikaları Kurul Toplantısı ile ilgili soruya Koca, “Karar anlamında değil, genelde başından itibaren Cumhurbaşkanımız süreci yakın takip ediyordu. Bu süreci daha detaylı şekilde anlatma tarzında bütün bakanların yer aldığı bir toplantı gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı bu dönemde her ne kadar dominant ve sorumluluğu fazla olan bir bakanlıksa da diğer bakanlıklarla da iş birliği içindeyiz.

Sınırların kapatılması, hava yollarının kapatılması dahil olmak üzere biz bu süreci 8 bakanlığımızla birlikte götürüyoruz. Bu nedenle genel olarak sorunları masaya yatırdığımız ve alınabilecek karar varsa, Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki talimatları doğrultusunda hareket etmek için toplantı yaptık. Süreç anlatıldı, yeni alınan bir karar yok. 14 gün zaman diliminde, burada bulunmuş olan vatandaşlarımızın, mümkün mertebe evlerinde zamanlarını geçirmelerini, yaşlı, riskli hatta hiç kimseyle bu süreçte temas içinde olmamalarını istiyoruz. Çünkü bu virüsün dışarıdan geldiğini biliyoruz. Yayılımını engellemenin yolu da temas içinde olmamak. Vatandaşımızın evlerini havalandırmalarını, ellerini 20 saniye yıkamalarını, tek kullanımlık mendil kullanıyor olmalarını ve bu süreçte gripli olanın maske kullanması gerektiğini söylüyoruz. Vatandaşımızın bizim uyarılarımıza hassasiyet göstermesini istiyoruz. Bu süreci birlikte daha kolay atlatabileceğimize inanıyorum. Tedavi boyutunda bütün hazırlıklar tamam ama bu salgının bulaşıcılığı vatandaşımızla oluyor” yanıtını verdi.

(İHA)