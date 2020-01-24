Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’ın durumuyla ilgili açıklama

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün akşam evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz Baykal’ın, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Baykal’ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bakan Koca, şunları söyledi: Deniz Baykal ile ilgili kendisinden izin almadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve basit bir üst solunum yolu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar tedbiren takibe aldılar. (DHA)