Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından, “SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Fahrettinkoca #Sağlıkbakanlığı #SMA #Haber
Anasayfa Alaturka Online Sağlık Bakanı Koca’dan flaş açıklama! “Zorunlu hale getiriyoruz!”