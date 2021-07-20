Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara aşı uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabından corona aşısı uyarısında bulundu. “Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın” diyen Bakan Koca, “Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde” ifadelerini kullandı.
“20 GÜN YOĞUN BAKIMDA, 45 GÜN SERVİSTE HAYAT MÜCADELESİ VERDİ”
Bakan Koca, “Mayıs ayında Covid-19’a yakalanan anestezi uzmanı arkadaşımız Dr. Volkan Yarar, 20 gün yoğun bakımda, 45 gün de serviste hayat mücadelesi verdi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tekrar aramızda. Covid yoğun bakım hastalarıyla ilgilenirken aşı polikliniğine de yardımcı oluyor” ifadeleriyle Dr. Volkan Yarar’ın fotoğrafını paylaştı.