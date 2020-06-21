Sağlık Bakanı Koca’dan yeni açıklama: Doğru sayı bu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 192 yeni vakanın tespit edildiğini duyurmuştu.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara’da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız” ifadesini kullanmıştı.

BAKAN KOCA’DAN DÜZELTME

Sağlık Bakanı Koca, ‘İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla’ ifadesinin hatalı olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.”

* 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.

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