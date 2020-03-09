Sağlık Bakanı’ndan corona açıklaması: 2 bin şüpheli vaka incelendi

Türkiye’de corona virüs vakası olduğu iddialarını yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi:

* İran karantinada geç kalmasaydı, bölgeye yayılmayacaktı. Önlemler yeterli olmadığı için 106 ülkeye yayıldı. Biz de önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik. Avrupa’da tedbirsizlik daha büyük sorunlara yol açacaktır.

* Tedbirsizlik yüzünden virüs ülkemizin etrafını kuşattı. Şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Şüpheli hastası sayında artış var. 2 binin üzerinde vakadan numune alınıp bakıldı ama virüs çıkmadı.

* Yurt dışından gelen vatandaşlarımız 14 gün evden çıkmamaya dikkat etsin. Virüs gelecekse yurt dışına giriş çıkıştan gelecek. Virüsün olduğu ülkelere seyahatler ertelenmelidir.

* Yurt dışından gelen tüm vatandaşlarımız sağlık kurumundan 14 günlük rapor alabilir. Pasaportlarını göstermeleri yeterli olacaktır.