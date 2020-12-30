Sağlık Bakanı’ndan Keymen İlaç açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 9 Aralık tarihinde Çin aşısının Türkiye’ye Keymen İlaç firması aracılığı ile getirildiğini ifade etmiş; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu iddiayı yalanlayarak ilaç anlaşmasının SİNOVAC ile Devlet Malzeme Ofisi arasında yapılan anlaşma ile ithal edildiğini ve aracı kullanılmasının söz konusu olmadığını belirtmişti.

Çinli firma Sinovac’ın CoronaVac aşısının Keymen İlaç tarafından getirildiği ortaya çıktı. Türk gazetecilerin Çin’den paylaştığı fotoğraflardan, ilaçların getirildiği kolilerin üzerinde “Keymen İlaç SAN ve TİC A.Ş.” yazdığı görülmesi üzerine tartışma alevlendi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Koca’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

* Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız, üretici firmadır. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keyman İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır.

* Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu, anlaşdığımız tüm aşılar için böyledir.”

Aşı tedarikinde aracı firma kullanıldığına dair iddialar ile ilgili açıklamamız ektedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar. pic.twitter.com/oCz0erDGqC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2020